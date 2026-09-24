NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ross Stores-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ross Stores-Aktie an diesem Tag bei 115,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ross Stores-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,621 Ross Stores-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 017,24 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 23.09.2026 auf 233,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 101,72 Prozent erhöht.

Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at