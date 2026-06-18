NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ross Stores-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Ross Stores-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ross Stores-Anteile an diesem Tag 128,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,094 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 215,54 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 17.06.2026 auf 233,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 82,16 Prozent.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 74,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at