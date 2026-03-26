Ross Stores Aktie

Ross Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870053 / ISIN: US7782961038

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Ross Stores-Investition im Blick 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Ross Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Ross Stores-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ross Stores-Anteile an diesem Tag 127,70 USD wert. Bei einem Ross Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,309 Ross Stores-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 216,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 916,99 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,17 Prozent.

Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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