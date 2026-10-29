NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ross Stores-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ross Stores-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Ross Stores-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 62,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,606 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 366,06 USD, da sich der Wert einer Ross Stores-Aktie am 28.10.2026 auf 227,98 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 366,06 USD, was einer positiven Performance von 266,06 Prozent entspricht.

Ross Stores markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at