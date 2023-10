NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Ross Stores-Investment verdient

Am 05.10.2013 wurde die Ross Stores-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,74 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hat, hat nun 272,183 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 481,76 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 04.10.2023 auf 111,99 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 30 481,76 USD entspricht einer Performance von +204,82 Prozent.

Am Markt war Ross Stores jüngst 37,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at