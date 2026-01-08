Ross Stores Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ross Stores-Aktie bei 121,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,823 Ross Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 186,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 53,81 Prozent.
Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
