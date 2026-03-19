NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Ross Stores-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ross Stores-Anteile bei 59,30 USD. Bei einem Ross Stores-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,863 Ross Stores-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 494,44 USD, da sich der Wert eines Ross Stores-Papiers am 18.03.2026 auf 207,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 249,44 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ross Stores belief sich jüngst auf 67,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at