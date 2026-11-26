Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|Langfristige Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ross Stores von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ross Stores-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ross Stores-Papier bei 69,04 USD. Bei einem Ross Stores-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,484 Ross Stores-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ross Stores-Papiers auf 223,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 233,78 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 223,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ross Stores eine Börsenbewertung in Höhe von 72,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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