Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lukrativer Royal Gold-Einstieg?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Royal Gold-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 59,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167,898 Royal Gold-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 351,24 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 04.05.2026 auf 228,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 283,51 Prozent.
Royal Gold wurde am Markt mit 19,57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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