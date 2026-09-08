Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Rentable Royal Gold-Anlage?
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Royal Gold-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Aktie betrug an diesem Tag 108,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 91,819 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 24 066,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 140,67 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 22,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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