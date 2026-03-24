Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Royal Gold-Performance im Blick
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.03.2023 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 126,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,089 Royal Gold-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (222,84 USD), wäre die Investition nun 17 624,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 76,24 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 18,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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