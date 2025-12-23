NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Royal Gold-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Royal Gold-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Royal Gold-Anteile bei 133,04 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,165 Royal Gold-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 231,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 413,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,14 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 19,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at