Royal Gold Aktie

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

Rentables Royal Gold-Investment? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 146,83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,681 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 94,85 Prozent vermehrt.

Am Markt war Royal Gold jüngst 24,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

