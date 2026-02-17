Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Rentables Royal Gold-Investment?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen
Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 146,83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,681 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 94,85 Prozent vermehrt.
Am Markt war Royal Gold jüngst 24,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Royal Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Royal Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)