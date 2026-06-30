Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Rentable Royal Gold-Anlage?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Royal Gold-Aktie an diesem Tag 72,02 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,885 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 202,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 806,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,64 Prozent.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 17,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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