Bei einem frühen Royal Gold-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Der Schlusskurs des Royal Gold-Papiers betrug an diesem Tag 68,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,467 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (248,53 USD), wäre das Investment nun 364,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 264,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Royal Gold eine Börsenbewertung in Höhe von 21,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at