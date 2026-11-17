Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Profitable Royal Gold-Investition?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Der Schlusskurs des Royal Gold-Papiers betrug an diesem Tag 68,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,467 Royal Gold-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (248,53 USD), wäre das Investment nun 364,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 264,63 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Royal Gold eine Börsenbewertung in Höhe von 21,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|226,80
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.