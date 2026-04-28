Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Lukrative Royal Gold-Investition? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Royal Gold eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2021 wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Royal Gold-Aktie an diesem Tag 115,84 USD wert. Bei einem Royal Gold-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,633 Royal Gold-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 124,14 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 27.04.2026 auf 246,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Royal Gold eine Marktkapitalisierung von 21,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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