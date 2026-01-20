Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Hochrechnung
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Royal Gold-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 138,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Royal Gold-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,181 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 19 136,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 91,37 Prozent gleich.
Am Markt war Royal Gold jüngst 22,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
