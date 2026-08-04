NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien verdienen können.

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Royal Gold-Aktie an diesem Tag bei 156,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,639 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,16 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 03.08.2026 auf 202,04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 29,16 Prozent.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 16,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at