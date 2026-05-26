Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Royal Gold-Anlage im Blick 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Anteile betrug an diesem Tag 124,84 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,103 Royal Gold-Anteilen. Die gehaltenen Royal Gold-Aktien wären am 22.05.2026 17 645,79 USD wert, da der Schlussstand 220,29 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 645,79 USD entspricht einer Performance von +76,46 Prozent.

Royal Gold wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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