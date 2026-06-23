Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Lohnender Royal Gold-Einstieg?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,908 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 214,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,82 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 194,82 USD entspricht einer Performance von +94,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Royal Gold belief sich zuletzt auf 18,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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