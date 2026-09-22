Royal Gold Aktie

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WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

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Rentabler Royal Gold-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 84,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Royal Gold-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,892 Royal Gold-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (250,11 USD), wäre das Investment nun 2 974,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 197,43 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 21,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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