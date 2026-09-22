Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Rentabler Royal Gold-Einstieg?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 84,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Royal Gold-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,892 Royal Gold-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (250,11 USD), wäre das Investment nun 2 974,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 197,43 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 21,14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Royal Gold Inc.
|220,90
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.