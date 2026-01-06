NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Royal Gold-Anteile an diesem Tag 111,05 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,900 Royal Gold-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206,49 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 05.01.2026 auf 229,31 USD belief. Mit einer Performance von +106,49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 18,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at