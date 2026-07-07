NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Royal Gold-Einstiegs gewesen.

Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 168,24 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59,439 Royal Gold-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 201,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 001,31 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,01 Prozent.

Royal Gold war somit zuletzt am Markt 17,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at