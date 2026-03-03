Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
|Frühes Investment
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 03.03.2021 wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,59 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,534 Royal Gold-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 304,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 374,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,74 Prozent angezogen.
Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!