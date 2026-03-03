NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.03.2021 wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,59 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,534 Royal Gold-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Royal Gold-Papiers auf 304,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 374,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 193,74 Prozent angezogen.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at