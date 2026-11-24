Vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Royal Gold-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 190,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,239 Royal Gold-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 230,73 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 23.11.2026 auf 234,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,07 Prozent.

Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 18,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at