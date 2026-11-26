S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|S&T Bancorp-Performance im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&T Bancorp-Aktie 35,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,523 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 419,28 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 25.11.2026 auf 49,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,93 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Analysen zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
|49,76
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.