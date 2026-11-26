Bei einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&T Bancorp-Aktie 35,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,523 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 419,28 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 25.11.2026 auf 49,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,93 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at