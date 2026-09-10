S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|S&T Bancorp-Anlage
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
S&T Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 257,533 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 12 781,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,63 USD belief. Mit einer Performance von +27,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
S&T Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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