NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der S&T Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren S&T Bancorp-Anteile an diesem Tag 28,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,199 S&T Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (49,10 USD), wäre die Investition nun 1 728,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,83 Prozent vermehrt.

Insgesamt war S&T Bancorp zuletzt 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at