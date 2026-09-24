S&T Bancorp Aktie

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WKN: 916686 / ISIN: US7838591011

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S&T Bancorp-Investmentbeispiel 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der S&T Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren S&T Bancorp-Anteile an diesem Tag 28,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,199 S&T Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (49,10 USD), wäre die Investition nun 1 728,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,83 Prozent vermehrt.

Insgesamt war S&T Bancorp zuletzt 1,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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