S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|S&T Bancorp-Investmentbeispiel
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der S&T Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren S&T Bancorp-Anteile an diesem Tag 28,41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,199 S&T Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (49,10 USD), wäre die Investition nun 1 728,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,83 Prozent vermehrt.
Insgesamt war S&T Bancorp zuletzt 1,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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