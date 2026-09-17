S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Profitable S&T Bancorp-Investition?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem S&T Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,66 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,615 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,26 Prozent gesteigert.
S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Analysen zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
|49,59
|-0,54%