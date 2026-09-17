NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem S&T Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,66 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,615 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,26 Prozent gesteigert.

S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at