S&T Bancorp Aktie

S&T Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916686 / ISIN: US7838591011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable S&T Bancorp-Investition? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem S&T Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,66 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,615 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,26 Prozent gesteigert.

S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)

mehr Nachrichten

Analysen zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp) 49,59 -0,54% S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen