S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|S&T Bancorp-Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 317,460 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 511,11 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 21.10.2026 auf 48,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,11 Prozent angezogen.
S&T Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Analysen zu S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
|50,52
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.