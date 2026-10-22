NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 317,460 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 511,11 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 21.10.2026 auf 48,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,11 Prozent angezogen.

S&T Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at