S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Lukrativer S&T Bancorp-Einstieg?
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem S&T Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete die S&T Bancorp-Aktie bei 31,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,153 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,19 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Papiers am 18.11.2026 auf 49,86 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 57,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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