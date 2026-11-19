Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&T Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem S&T Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete die S&T Bancorp-Aktie bei 31,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,153 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,19 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Papiers am 18.11.2026 auf 49,86 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 57,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at