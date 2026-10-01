S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|S&T Bancorp-Performance im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren S&T Bancorp-Anteile 28,99 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&T Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 344,947 S&T Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 48,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 685,06 USD wert. Damit wäre die Investition 66,85 Prozent mehr wert.
S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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