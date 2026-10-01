NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden S&T Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren S&T Bancorp-Anteile 28,99 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&T Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 344,947 S&T Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 48,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 685,06 USD wert. Damit wäre die Investition 66,85 Prozent mehr wert.

S&T Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at