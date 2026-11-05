S&T Bancorp Aktie
WKN: 916686 / ISIN: US7838591011
|Performance unter der Lupe
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der S&T Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 37,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,350 S&T Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen S&T Bancorp-Papiere wären am 04.11.2026 1 374,44 USD wert, da der Schlussstand 52,16 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,44 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von S&T Bancorp betrug jüngst 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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