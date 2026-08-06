NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2016 wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die S&T Bancorp-Aktie 26,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,808 S&T Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (52,60 USD), wäre die Investition nun 200,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +100,30 Prozent.

Der Marktwert von S&T Bancorp betrug jüngst 1,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at