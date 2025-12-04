NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: Hätte sich ein Safety Insurance Group-Investment vor 5 Jahren inzwischen gerechnet?

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 75,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,242 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 76,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 007,94 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at