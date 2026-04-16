Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Safety Insurance Group-Investition 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Safety Insurance Group vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Safety Insurance Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 74,40 USD. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,441 Safety Insurance Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 007,12 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 15.04.2026 auf 74,93 USD belief. Damit wäre die Investition 0,71 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Safety Insurance Group betrug jüngst 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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