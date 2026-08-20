Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Lukrativer Safety Insurance Group-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Safety Insurance Group-Papier letztlich bei 66,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,140 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Anteile wären am 19.08.2026 1 567,90 USD wert, da der Schlussstand 103,56 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,79 Prozent angewachsen.
Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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