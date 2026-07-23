NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Safety Insurance Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64,00 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,563 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,28 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 22.07.2026 auf 72,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,28 Prozent gesteigert.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at