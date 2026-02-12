NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Safety Insurance Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 77,49 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 12,905 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 026,97 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 11.02.2026 auf 79,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,70 Prozent gesteigert.

Safety Insurance Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at