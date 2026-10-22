Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Frühe Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 70,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,259 Safety Insurance Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 103,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 482,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 482,10 USD entspricht einer Performance von +48,21 Prozent.
Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.
Analysen zu Safety Insurance Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Safety Insurance Group Inc.
|104,16
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.