Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Frühe Anlage 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Safety Insurance Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 70,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,259 Safety Insurance Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 103,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 482,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 482,10 USD entspricht einer Performance von +48,21 Prozent.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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