NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 61,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,787 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 11 976,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,57 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 976,23 USD, was einer positiven Performance von 19,76 Prozent entspricht.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at