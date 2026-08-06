Safety Insurance Group Aktie

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WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Safety Insurance Group-Investition 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie Investoren gebracht.

Das Safety Insurance Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Safety Insurance Group-Anteile 72,53 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137,874 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 269,96 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 05.08.2026 auf 103,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,70 Prozent.

Am Markt war Safety Insurance Group jüngst 1,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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