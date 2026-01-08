NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Safety Insurance Group-Aktien verdienen können.

Am 08.01.2016 wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Safety Insurance Group-Anteile bei 55,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,827 Safety Insurance Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 76,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 671,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at