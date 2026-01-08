Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Lukrative Safety Insurance Group-Investition?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.01.2016 wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Safety Insurance Group-Anteile bei 55,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,827 Safety Insurance Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 76,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 671,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!