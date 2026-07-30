NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 14,243 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 103,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 468,45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,85 Prozent.

Der Börsenwert von Safety Insurance Group belief sich jüngst auf 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at