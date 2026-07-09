NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Safety Insurance Group-Investment verdienen können.

Am 09.07.2023 wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 68,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,562 Safety Insurance Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 77,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,68 Prozent.

Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at