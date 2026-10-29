NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Safety Insurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 74,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 134,012 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 103,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 930,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,31 Prozent angezogen.

Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at