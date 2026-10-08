NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,369 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 103,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 711,70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,12 Prozent angewachsen.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at