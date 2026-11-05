Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Lohnendes Safety Insurance Group-Investment?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Safety Insurance Group-Anteile betrug an diesem Tag 80,95 USD. Bei einem Safety Insurance Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,235 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 128,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,91 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Safety Insurance Group eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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