NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Safety Insurance Group-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Safety Insurance Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Safety Insurance Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 76,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,309 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 71,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,17 Prozent eingebüßt.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at