NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Safety Insurance Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Safety Insurance Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,92 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,317 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 74,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,64 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at